SP ontbreekt bij herindelingsverkiezingen Westerwolde

De SP doet niet mee aan de herindelingsverkiezingen in Westerwolde. En dat terwijl de SP in de huidige gemeente Bellingwedde de grootste partij was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Verder was de SP, op de PVV na, in Westerwolde ook de grootste partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar.

'We hebben de afgelopen maanden hard gezocht naar mensen', zegt regiovertegenwoordiger Aldo Schelvis van de SP. 'Maar dat waren er niet genoeg. Het is gewoon onverantwoord om mee te doen met de mensen die we nu hebben gevonden. Dat is een moeilijke keuze geweest, maar op dit moment wel de beste.'Toch is er in de regio een enorme steun voor de partij. Dat blijkt uit de resultaten van de recente verkiezingen, maar het wordt ook door Schelvis beaamd. 'Maar de afgelopen tijd is een aantal mensen afgehaakt. Zo hebben twee raadsleden in de gemeente Bellingwedde zich van de SP afgesplitst. En andere SP'ers in de regio zien een positie in de raad niet zitten.'Eén van die mensen is Frans van Benten, op dit moment nog het enige SP-raadslid in de gemeente Bellingwedde. 'Ik ben gewoon geen politiek dier', zegt Van Benten. 'Ik zat er na het vertrek van twee collega's opeens alleen, niet lang nadat ik tot de raad was toegetreden. Ik voelde daardoor dat ik geen ruggespraak had. Dat vond ik niet prettig. Het is dan ook mijn eigen keuze om niet meer mee te doen.'Volgens Schelvis is de SP vooral een activistische partij, en wil het haar werk slechts eventueel aanvullen met een positie in de gemeenteraad. 'De komende jaren zul je ons in Westerwolde dan ook vooral op straat tegenkomen.'Daarom heeft Schelvis nog een oproep voor SP-stemmers die straks hun partij niet op het stembiljet kunnen vinden: 'We roepen mensen die op de SP hadden willen stemmen op om zich aan te melden als lid van de SP in Westerwolde. Dan kunnen we de komende jaren bouwen aan een sterke afdeling om in 2022 mee te kunnen doen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.'