Herdenkingstocht voor zware aardbeving van vijf jaar geleden bij Huizinge

Op 16 augustus is het vijf jaar geleden dat Huizinge en wijde omtrek werden opgeschrikt door de zwaarste aardbeving tot nu toe in Groningen. En groot aantal organisaties wil die klap van Huizinge niet onopgemerkt voor bij laten gaan.

De beving had de kracht van 3.6 op de Schaal van Richter.De organisaties houden de avond van 16 augustus een ludieke herdenkingstocht vanuit verschillende richtingen naar het kerkje van Huizinge. 'Daar zal kort worden stilgestaan bij de gevolgen van de gaswinning in Groningen en bij wat de provincie nog te wachten staat,' melden de organisaties.Om klokslag 22.30 uur luiden de kerkklokken in Huizinge en kerken in de omgeving. Dat is het tijdstip waarop vijf jaar de Groningse bodem zeer stevig beefde. 'Dat is het signaal voor de deelnemers om terug te lopen naar hun startpunt, als een schokgolf die vanuit Huizinge over de provincie uitwaaiert.'Er worden vooraf posters verspreid met het verzoek die 16 augustus op de voordeur tehangen. Met de tekst: 'Dit huis staat nog...'De herdenkingstocht wordt georganiseerd door onder meer de Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad, het Platform Kerk en Aardbeving en Houd Groningen Overeind. Vijfduizend schademeldingen bij de NAM (2012) Aantal aardbevingen neemt toe (2012) Epicentrum beving lag bij Huizinge (2012)