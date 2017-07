Ronald traceert standbeelden in Pekela

(Foto: RTV Noord)

Pekela heeft besloten om bronzen standbeelden en kunstwerken te chippen, zodat ze via GPS getraceerd kunnen worden.

De chipactie kost ruim 11.000 euro, maar wethouder Van Mannekes heeft het er graag voor over. Het repareren of vervangen van de beelden is volgens hem veel duurder.



Maar Pekela heeft nogal wat standbeelden, zo merkte Ronald…