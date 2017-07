Pool krijgt week cel voor lading zwart geld

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 37-jarige Poolse man moet een week de cel in omdat hij voor duizenden euro´s aan zwart geld in zijn auto had liggen. Volgens de rechter wist de man dat het geld van criminele activiteiten afkomstig was.

De man passeerde op 1 oktober 2014 de grens bij Bad Nieuweschans en werd bij Winschoten aangehouden. Hij bleek over een vals rijbewijs te beschikken.



Auto´s, fruit en groente

In zijn broekzak en op verschillende plekken in de auto vonden agenten in totaal 25.000 euro aan contanten en 1.480 Britse ponden. De man zelf vond het niet veel geld omdat hij handelde in auto's, fruit en groente. Naast het geld had de man vijf telefoons bij zich.



De rechter concludeerde dat de man geen enkel inzicht gaf waar het geld vandaan kwam.



Oude zaak

De rechter hield bij het bepalen van de straf rekening met de tijdsverloop in de zaak. De man werd al in 2014 aangehouden. Verder is het geld in beslag genomen.