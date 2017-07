Musselkanaal zet vol in op overnemen zwembad De Horsten

Om zwembad De Horsten te laten bestaan, wil Musselkanaal een dorpscoöperatie in het leven roepen. Met die dorpscoöperatie wil het dorp het zwembad in eigen beheer nemen.

Het businessplan om dat voor elkaar te krijgen is klaar. De gemeente Stadskanaal wil het zwembadenbeleid onder de loep nemen, maar wacht speciaal op het businessplan van Dorpsbelangen Musselkanaal.Die denkt een exploitatie op te kunnen zetten om De Horsten draaiende te houden. 'We hebben zelf de kennis en kunde in huis en denken dat we het uiteindelijk goedkoper kunnen doen', vertelt voorzitter Ben Schomaker van Dorpsbelangen Musselkanaal.Om zwembad De Horsten van de gemeente Stadskanaal over te nemen vraagt de nieuwe dorpscoöperatie een eenmalige investering van de gemeente van 250.000 euro, om achterstallig onderhoud weg te werken. Het bureau ICS Adviseurs heeft berekend dat De Horsten met ruim drie ton aan achterstallig onderhoud kampt.De dorpscoöperatie wil het zwembad vanaf 2018 van de gemeente overnemen. De eerste twee jaar in de constructie zoals deze nu is, waarbij de coöperatie 85.000 euro per zwemjaar voor de exploitatie krijgt. Vanaf 2020 hopen Schomaker en consorten De Horsten op de been te hebben en zonder deze exploitatiebijdrage te kunnen draaien.Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft het plan ontvangen en zegt het businessmodel te gaan bestuderen. In september komt het collegevoorstel terug in de gemeenteraad van Stadskanaal. Dan wordt duidelijk hoe de toekomst van De Horsten, maar ook van Bad Noord in Stadskanaal én 't Vlasmeer in Onstwedde, eruit komt te zien.