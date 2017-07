Kopschopper met stalen neuzen moet twee jaar de cel in

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 24-jarige man uit Stad moet twee jaar de cel in voor poging tot doodslag. Tijdens een ruzie trapte hij het slachtoffer twee keer hard in het gezicht. De dader droeg werkschoenen met stalen neuzen.

Het slachtoffer liep meerdere breuken in het gezicht op.



Discussie over voorrang

Aanleiding voor de vechtpartij was een discussie over het verlenen van voorrang op de Gerrit Krolbrug, gelegen tussen de Korreweg en de Ulgersmaweg. Het slachtoffer sloeg hierbij op de ruit van de auto van de Stadjer en fietste weg. Hij werd achtervolgd en viel na wat duw- en trekwerk op de grond.



Letsel van het slachtoffer

De Groninger trapte het slachtoffer twee keer in het gezicht. Omstanders bevestigen dit. De rechterbank oordeelde maandag dat de man bewust het risico nam dat het slachtoffer kon overlijden aan de trappen. Daarbij werd gelet op de kracht waarmee de man schopte en het letsel van het slachtoffer.



Schadevergoeding

Naast de celstraf moet de man een schadevergoeding van meer dan dertienduizend euro aan het slachtoffer betalen. Ook moet hij nog een eerdere straf uitzitten.