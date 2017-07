Vrouw juwelier Oosterhof: 'Berouw komt altijd te laat'

Net als voormalig juwelier Henk Oosterhof blijft ook zijn vrouw Gerda voorlopig vastzitten. Een verzoek tot haar vrijlating werd maandag door de rechtbank in Groningen afgewezen.

De juweliersvrouw (67) is maandag uitgebreid aan de tand gevoeld over het faillissement van de vestigingen in Veendam en Stadskanaal. Net als haar man weigert ze om mee te werken aan het onderzoek van de curator.Zo heeft de curator nog steeds geen antwoord op de vraag wat er met de opbrengst van de verkoop van het huis in Spanje is gebeurd. Een deel van het verkoopbedrag is cash uitbetaald, maar waar het geld is gebleven is onduidelijk. 'Ik weet niet beter dan dat het op is', aldus Gerda Oosterhof tijdens de zitting.Oosterhof zit sinds vorige week vast in de vrouwengevangenis in Zwolle, nadat het echtpaar door de FIOD is verhoord. Op de vraag van de rechter of ze nog iets wil zeggen tovert ze een brief tevoorschijn. 'Die heb ik gisteravond geschreven in mijn cel. Ik heb nu zeeën van tijd om na te denken.'In de brief, die ze tijdens de zitting voorleest, beschrijft ze de impact van het faillissement op onder andere haar gezondheid. 'Ik ben fysiek en psychisch totaal kapot. We zijn alles waar we de afgelopen 30 jaar voor hebben gewerkt kwijt. Helaas, het is anders gelopen. Het is nu aan anderen om te beslissen over mijn vrijheid.'Als de juweliersvrouw vertelt over het leven in gevangenschap wordt ze emotioneel: '65 plus en detentie, het is niet voor niets dat het onderwerp op de politieke agenda staat. Ik ben verreweg de oudste hier. Berouw komt altijd te laat.'Volgens Gerda Oosterhof is het ondoenlijk om de curator vanuit de gevangenis te voorzien van informatie. 'In detentie iets regelen? Dat lukt niet, dat kan ik u nu al vertellen. Het is al moeilijk om een simpel telefoontje te regelen, laat staan om informatie in het buitenland te achterhalen.'Desondanks mag de juweliersvrouw voorlopig dus nog niet naar huis. 'Het is niet zo dat u gestraft wordt', aldus de rechter. 'Zo voelt het misschien wel, maar u bent nu eenmaal verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de curator.'Tijdens de zitting probeert Oosterhof de rechter nog op andere gedachten te brengen. 'Angst dat ik vlucht? Ik zou niet weten hoe ik de benen moet nemen, ik heb geen vervoer en geen geld. Bovendien, waar zou ik heen moeten?'