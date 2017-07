Broers moeten vier jaar de cel in voor neersteken man

Twee broers uit Groningen hebben elk vier jaar cel gekregen, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ze zijn veroordeeld omdat ze een man hebben neergestoken.

De broers (23 en 24) woonden samen met het 31-jarige slachtoffer in een woning in de wijk Lewenborg. De twee zeggen dat ze bang voor de man waren. Toen het slachtoffer 's nachts een deur forceerde en met lawaai binnenkwam, ging het mis.Het slachtoffer werd door de 23-jarige man in zijn rug gestoken. Na een worsteling sneed de andere broer het slachtoffer in zijn hals.Het zwaargewonde slachtoffer werd met een klaplong naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met de voorgeschiedenis tussen het slachtoffer en de broers. De daders hadden meerdere keren bij de politie aan de bel getrokken over de man.De advocaten van de broers vinden dat ze uit zelfverdediging hebben gehandeld, maar de rechtbank is het hiermee niet eens. De 24-jarige man werd voor een deel ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar kreeg wel dezelfde straf opgelegd als zijn jongere broer.Beide mannen moeten zich naast hun celstraf ook verplicht laten behandelen en een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van in totaal ruim vijftienduizend euro.