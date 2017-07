Noord Vandaag: 'Een positieve toekomst voor De Horsten'

Musselkanaal wil zwembad De Horsten behouden voor de toekomst, en het plan om dat voor elkaar te krijgen is klaar. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Door een dorpscoöperatie op te zetten, worden de Musselkanaalsterseigenaar van het zwembar De Horsten. Inge Zwerver, adviseur en projectleider bij Groninger Dorpen, is aanspreekpunt voor dorpsinitiatieven zoals het vormen cooperaties. Ze is niet betrokken geweest bij het project, maar zegt in de studio de toekomst van een dorpscoöperatie positief in te zien.Steeds meer meiden en dames trekken de voetbalschoenen aan. In de gemeente De Marne is zelfs inmiddels bijna een kwart van alle voetballers een vrouw. Vrouwenvoetbal is populairder dan ooit. Toch kiest FC Groningen ervoor om geen vrouwenteam op te zetten. Sten Dallinga, de kersverse trainer van Oranje Nassau, snapt de beslissing maar is het er niet mee eens..Er is een oplossing in de maak voor cliënten van de voedselbank Veendam/Menterwolde. Die moet noodgedwongen de komende drie weken dicht omdat het distubutiecentrum in Meppel te weining personeel heeft. In Veendam is nu een actie op touw gezet om buiten de voedselbank om eten in te zamelen. Jannie Orzel heeft hart voor de benadeelden en is initiatiefneemster van het project.- Pekela heeft besloten om bronzen standbeelden en kunstwerken te chippen, zodat ze via GPS getraceerd kunnen worden.- Mirjam Admiraal uit Groningen is te zien in de nieuwe Hollywoodfilm 'The hitman's bodyguard'. Prostituee, marktganger; ze is van alle markten thuis.- Zondag opende de NOS met bijna vier maanden oud nieuws over een rookvrij Groningen. De Speld schreef er een hilarisch artikel over.- Het voormalig Biologisch Centrum in Haren wordt dit jaar voor het eerst omgetoverd tot speelpaleis voor zomerkampen.- RTV Noord doet een nieuwe doordeweekse quiz: 'Woar is dit?' Doe mee en mail je antwoord naar woar@rtvnoord.nl!Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist