Martijn van der Laan kiest eieren voor zijn geld en vertrekt

Er lijkt een einde te komen aan de uitzichtloze situatie rondom Martijn van der Laan. De verdediger zit al een jaar op een dood spoor bij FC Groningen en lijkt zijn contract binnenkort te gaan ontbinden.

Naar verluidt tekent de Hoogezandster een contract bij SC Cambuur.De bijna 29-jarige Van der Laan kreeg een jaar geleden te horen dat hij kon uitkijken naar een andere club. Hij bleef en werd vervolgens in de winterstop teruggezet naar de Onder 23.Technisch manager Peter Jeltema wil niet ingaan of er op dit moment gesprekken zijn over de ontbinding van het tot de zomer van 2018 doorlopende contract. 'Het enige wat ik kan zeggen is dat zowel wij als het kamp Van der Laan hopen deze transferperiode op een passende manier eruit te komen', aldus Jeltema.De verdediger zelf wil inhoudelijk niet reageren. Bronnen melden RTV Noord dat hij binnenkort een contract bij zijn oude club SC Cambuur gaat tekenen. Ook hierop wil Van der Laan niet reageren.