Groningers vallen in de prijzen bij het EK Fietskoerieren

Groningers Elke Oude Weernink en Sjoerd Rep mogen zich fietskoeriers van niveau noemen: ze werden tweede en derde op het EK Fietskoerieren in Wenen.

Aan het EK deden zo'n vijfhonderd deelnemers uit heel Europa mee. Oude Weernink en Rep kwamen uit in de categorie Cargorace. Hun fietsen, cargobikes genoemd, zijn vrachtfietsen waarbij meer dan 100 kilo kan worden vervoerd. De vracht wordt voor op de fiets geplaatst.Cycloon, de werkgever van Oude Weernink en Rep leverde ook de twee kampioenen. Algemeen directeur Marieke Snoek (zelf oud-wereldkampioen) denkt dat het geen toeval is dat ze veel goede fietsers afleveren. 'Voor ons is fietsen echt een ambacht.'Zo mogen fietskoeriers van Cycloon niet met een gespiegelde zonnebril fietsen. 'We zijn snel, en merken dat mensen daaraan moeten wennen in het verkeer. Oogcontact tussen koerier en andere verkeersdeelnemers is daarom extra belangrijk.'Cycloon heeft tien fietskoeriersvestigingen in Nederland. In totaal werken er een kleine 200 fietskoeriers bij Cycloon.