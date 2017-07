Tweespalt Winschoter ondernemers leidt tot oprichting van nieuwe winkeliersvereniging

Een groep ondernemers in Winschoten is teleurgesteld in het feit dat winkeliersvereniging Handel & Nijverheid niet in beroep gaat tegen het bestemmingsplan voor de bouw van de Wereldbazar, een overdekte markt met 42.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte. Zij zijn daarom van plan een nieuwe club op te richten: Retail Club Winschoten.

Het initiatief voor deze nieuwe club ligt bij Chris de Raaf. De ondernemer is oud-voorzitter van Handel & Nijverheid, hij stapte onlangs op. Volgens hem luistert het huidige bestuur van Handel & Nijverheid onvoldoende naar de wensen van de Winschoter winkeliers.'Het merendeel van de middenstand hier is tegen de Wereldbazar, maar Handel & Nijverheid wil niet in beroep gaan tegen het bestemmingsplan', zegt De Raaf. 'De ledenvergadering die hierover stemde was een lachertje. Er waren slechts 25 leden van de 140. Daarvan waren er 18 voor de komst van de Bazaar. Maar die stemming noem ik niet representatief.'Volgens Kor Boerma, lid en adviseur van het bestuur van Handel & Nijverheid, is er geen reden om de komst van de Wereldbazaar te blokkeren. 'Er zijn duidelijke afspraken met de initiatiefnemers gemaakt', stelt hij. 'Er mag geen detailhandel in worden ontwikkeld, er mag geen Factory Outlet Center van worden gebouwd en het gaat alleen om een Turkse Bazar. Die afspraken hebben we met elkaar gemaakt en daardoor zijn de bezwaren van tafel.'Voor De Raaf is het de druppel. Hij en enkele andere ondernemers willen met de Retailclub Winschoten een ander geluid laten horen. 'We laten dit niet op ons zitten.' De Raaf verwacht pakweg 40 winkeliers in het centrum van Winschoten mee te krijgen.Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) kent de ontwikkelingen en geeft deze aan af te wachten. Ondertussen start de gemeente Oldambt deze week de gesprekken met kandidaten voor de functie van binnenstadsmanager, die beide kampen naar de wensen van de raar weer op één lijn moet zien te krijgen.