Laatste voorstellingen Het Pauperparadijs uitverkocht

Wie nog een kaartje voor Het Pauperparadijs wil bemachtigen heeft pech. De laatste tickets voor de populaire theatervoorstelling in Veenhuizen zijn afgelopen weekend verkocht.

Dat meldt RTV Drenthe Producent Wolter Lommerde spreekt van 'een mijlpaal'. 'Dit had ik twee jaar geleden niet durven hopen.' Vorig jaar werd Het Pauperparadijs veertig keer opgevoerd en raakten alle voorstellingen uitverkocht. Voor de 52 voorstellingen van dit jaar werden 51.500 van de 52.000 kaarten verkocht. Alleen aan het begin van de zomer viel de belangstelling wat tegen.Aanvankelijk was het de bedoeling dat er zestig voorstellingen opgevoerd werden, maar een aantal bewoners stak daar een stokje voor.Het Pauperparadijs is nog tot en met 13 augustus te zien op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Volgend jaar verhuist de show naar het Amsterdamse theater Carré.