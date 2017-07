Bestuurder kijkt toe terwijl zijn auto het water in rolt

(Foto: 112 Groningen/Joey Lameris) (Foto: 112 Groningen/Joey Lameris) (Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

Op de Turfsingel ter hoogte van de kruising met de Kruitlaan is maandagmiddag een auto in het water beland.

De bestuurder, een man, zag zijn grijze Mercedes vanaf de kade het water in rollen. Nadat het leed geschiedde, zat de man beduusd tegen een boom aan. Hij was de handrem vergeten.



Hulpdiensten

In eerste instatie werden de hulpdiensten, waaronder duikers van de brandweer, opgeroepen. Maar al snel bleek dat er geen mensen in het voertuig zaten.



De bolide zonk tot op de bodem en is inmiddels geborgen.