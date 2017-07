NAM doet testwoningen in de verkoop

De NAM stoot alle acht testwoningen in het aardbevingsgebied af. Er zijn inmiddels vier verkocht.

Het gasconcern was van plan de testwoning in Godlinze te slopen, maar daar geeft de gemeente Delfzijl geen toestemming voor. De aangevraagde vergunning is niet compleet.Mogelijk komt ook dit huis alsnog in de verkoop. Daarover wordt nog overlegd met Dorpsbelangen Godlinze. Verder gaat het om drie panden in Loppersum en huizen in Uithuizermeeden, Delfzijl, Ten Boer en Kantens.De NAM heeft de afgelopen jaren testen in de eerder aangekochte woningen gedaan als voorbereiding op het bouwkundig versterken van huizen en gebouwen in het gebied. Er zijn in de woningen proeven gedaan met allerlei methodes en materialen.Het gasconcern meldt dat de praktijkkennis die daarbij is opgedaan, inmiddels is overgedragen aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Dat houdt verband met het besluit dat de NAM zich terugtrekt uit de schade-afhandeling en de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied.