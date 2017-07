Kan Bauke daags na de Tour opnieuw toeslaan?

Vorig jaar won Bauke Mollema het eerste wielercriterium na de Ronde van Frankrijk. Of hij dat kan herhalen is nog maar de vraag.

De organisatie van Daags na de Tour in Boxmeer heeft namelijk twee andere grote kanshebbers gecontracteerd. Sprinter Dylan Groenewegen en Tom Dumoulin.



Geduchte tegenstand

De eerste won de laatste etappe van de Tour op de Champs-Élysées in Parijs. Dumoulin draagt in de koers de roze trui als winnaar van de Giro.



In Boxmeer zijn tienduizenden mensen afgekomen op het wielerevenement. De wedstrijd over 80 kilometer begon maandagavond om 20.20.



De uitslag volgt nog.