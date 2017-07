Mollema naast het podium in critérium Daags na de Tour (update)

Vorig jaar won Bauke Mollema het eerste wielercriterium na de Ronde van Frankrijk. Hij slaagde er maandagavond niet in om dat kunstje te herhalen.

Mollema eindigde naast het podium in de strijd om Daags na de Tour in Boxmeer. Onder meer sprinter Dylan Groenwegen, Tom Dumoulin en Mollema's teamgenoot Koen de Kort gingen hem voor.Omdat De Kort hetzelfde tenue als Mollema droeg, was er verwarring over het uiteindelijke podium. Diverse media alsook de organisatie van Daags na de Tour berichtten dat Mollema als tweede over de streep kwam. Uiteindelijk bleek de Groninger helemaal niet op het podium te staan.Groenewegen won zondag de laatste etappe van de Tour op de Champs-Élysées in Parijs. Dumoulin droeg in Daags na de Tour de roze trui als winnaar van de Giro, en Mollema zelf won in de Tour na een solo van 30 kilometer de bergrit van Laissac Sévérac l'Église naar Le Puy en Velay. Topstukken aan de start dus.In Boxmeer kwamen maandagavond tienduizenden mensen af op het wielerevenement. De wedstrijd over 80 kilometer begon om 20.20.