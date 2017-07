Ommelander Ziekenhuis krijgt keurmerk 'Beste Werkgever'

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) heeft het keurmerk ontvangen van Beste Werkgever 2017-2018. Dit keurmerk wordt jaarlijks uitgegeven aan organisaties die zich onderscheiden in hun eigen branche.

Het OZG scoorde in vergelijking met andere ziekenhuizen bovengemiddeld. De gegevens waarop de score is gebaseerd, zijn afkomstig uit het medewerkersonderzoek dat eerder dit jaar is afgenomen onder alle medewerkers van het ziekenhuis.Beste Werkgevers is Nederlands grootste keurmerk voor goed werkgeverschap. De score is gebaseerd op 6 elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent.