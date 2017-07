Mollema: 'Ik rij volgend jaar sowieso weer de Tour'

Hij demarreerde vier à vijf ronden voor het einde en reed daarna drie ronden voorop. Maar een overwinning werd het niet voor Bauke Mollema in het wielercritérium Daags na de Tour. En de Tour de France zelf, die rijdt hij volgende jaar gewoon weer.

'Ja dat weet ik wel zeker ja', verklapt Mollema alvast. 'De Tour, daar wil ik sowieso altijd bij zijn.'De eendaagse wedstrijden na de Tour zijn voor wielrenners meestal een goed betaalde beloning na hard werken onder de Franse zon. Daags na de Tour werd maandagavond gewonnen door Dylan Groenewegen, die Mollema's teamgenoot Koen de Kort en Giro d'Italia-winnaar Tom Dumoulin in een sprint voor bleef.'Het podium zat er vandaag helaas niet in, maar er komen nog genoeg kansen aan', zegt Mollema. 'Morgen rij ik de Profronde Surhuisterveen, een mooi critérium. Op de grens tussen Groningen en Friesland hè', zinspeelt hij op de volgens hem wel 'grappige' discussie rond zijn Groningse dan wel Friese achtergrond. 'Veel familie langs de kant, altijd leuk.'Woensdag rijdt hij de Acht van Chaam, donderdag de Wateringse wielerdag en zaterdag gaat hij in Spanje voor niets minder dan de winst in de Clásica San Sebastián. 'En de week erna nog een stuk of drie critéria.' Hij kijkt ernaar uit om daarna even rust te nemen, met het oog op de WK Wielrennen in het Noorweegse Bergen in september.Naast de Tour de France zal Mollema volgend jaar overigens nog een grote ronde rijden. Of dat de Italiaanse Giro of de Spaanse Vuelta wordt, weet hij nog niet. 'En ik weet ook niet in wat voor rol dat zal zijn.' Tijdens de ene ronde zal hij in ieder geval voor het klassement gaan, in de andere voor ritzeges.