Trump wil Groninger Pete Hoekstra als ambassadeur

President Trump wil de geboren Stadjer Pete Hoekstra aanstellen als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, zo schrijven Amerikaanse media.

Het 63-jarige Nederlands-Amerikaanse oud-Congreslid woont al sinds zijn derde in de Verenigde Staten. Als politicus zat hij onder meer in het Huis van Afgevaardigden en was hij actief in de Tea Party, een conservatieve groep binnen de Republikeinse Partij. Hij werd eerder genoemd als mogelijke nieuwe directeur van de CIA.De functie van ambassadeur kwam vrij omdat Timothy M. Broas in januari 2016 ontslag nam. Hij wilde meer tijd besteden aan zijn gezin en ging terug naar de Verenigde Staten.