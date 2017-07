Omstreden Lindeman op kandidatenlijst PvdA Midden-Groningen

De omstreden Ger Lindeman staat op de kandidatenlijst van de PvdA in Midden-Groningen.

Lindeman trad vorig jaar af als wethouder van Hoogezand-Sappemeer, nadat hij was gechanteerd vanwege een sekschat met een 14-jarig meisje of iemand die zich als 14-jarig meisje voordeed.De afpersers wilden dat Lindeman met vijfduizend euro over de brug zou komen om publicatie te voorkomen. 'Als ik niet betaalde zouden ze de chat verkopen aan RTV Noord', zei Lindeman destijds.De aangeslagen Lindeman liet toen al weten: 'Wellicht keer ik ooit wel terug'. Nu is hij nummer 15 op de PvdA-lijst in de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen.De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gaan op 1 januari 2018 samen in Midden-Groningen. Op 22 november 2017 zijn gemeenteraadsverkiezingen.