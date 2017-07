AkzoNobel wil relatie met aandeelhouders verbeteren

AkzoNobel roept op 8 september zijn aandeelhouders bijeen voor een bijzondere vergadering.

Op de rol staat onder meer de benoeming van topman Thierry Vanlancker. Ook zal het bedrijf uitleg geven over de pogingen van het Amerikaanse PPG om Akzo over te nemen.Naast het uitschrijven van de vergadering komt het verf- en chemiebedrijf met een aantal voorstellen om de relatie met zijn aandeelhouders te verbeteren. Zo gaat Akzo binnen de raad van commissarissen een commissie voor aandeelhoudersrelaties instellen en komen er adviseurs voor aandeelhoudersrelaties.'AkzoNobel waardeert haar relatie met aandeelhouders en neemt haar verantwoordelijkheid richting hen zeer serieus. In de afgelopen maanden is de relatie met een bepaalde groep aandeelhouders beïnvloed door gebeurtenissen die speelden rondom het bedrijf', aldus president-commissaris Antony Burgmans.Hij benadrukte dinsdag dat hij van plan is om, los van buitengewone omstandigheden, terug te treden na afloop van zijn derde termijn in april 2018. Het proces om tot een opvolger van Burgmans te komen, is inmiddels begonnen.Akzo neemt verder ook zijn bestuurslaag enigszins op de schop. Zo keert Werner Fuhrmann terug bij AkzoNobel als hoofd van de tak Specialty Chemicals. Bij dat onderdeel stond eerder Vanlancker aan het roer. Hij nam onlangs de plek in van Ton Büchner, die om gezondheidsredenen opstapte. Ruud Joosten is per direct benoemd tot operationeel directeur van Paints & Coatings.AkzoNobel publiceerde dinsdag ook de resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar. Het concern behaalde een licht hogere omzet, maar de winst ging omlaag onder meer door kosten die zijn gemoeid met de nieuwe strategie van het bedrijf.