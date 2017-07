Curator in zaak Oosterhof: 'Zij zijn aan zet'

Maandag werd een verzoek tot vrijlating van Gerda Oosterhof, de vrouw van juwelier Henk Oosterhof, door de rechtbank in Groningen afgewezen. Net als haar man weigert ze mee te werken aan het onderzoek van curator Jan Hein Mastenbroek. 'Zij zijn nu aan zet', laat deze weten.

Vorige week werd het echtpaar uitgebreid verhoord door de FIOD, maar ze hebben volgens Mastenbroek niet afdoende antwoord gegeven. 'Ik had verwacht dat ze de overgebleven vragen ook zouden beantwoorden', aldus Mastenbroek.Daarmee doelt hij op vragen van zijn kant omtrent een aantal contracten en de opbrengst van hun verkochte woning. 'Daar heeft het echtpaar flink wat geld voor gekregen. Ik wil toch wel weten wat daarmee is gebeurd.'Het echtpaar kán tot in het oneindige blijven zwijgen. 'Maar dan blijven ze ook tot in het oneindige vastzitten. En dat lijkt me niet de moeite voor ze, het lijkt mij helemaal niet prettig om zo vast te zitten, dus ik denk niet dat dat gebeurt', aldus de curator.Deze vindt dat het echtpaar nu aan zet is. 'Gaan ze niet praten, dan zullen de dertig dagen verstijken en zal er weer een nieuwe zitting komen. Maar dan zal het niet anders gaan dan gisteren', voorspelt Mastenbroek.