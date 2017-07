Fietskoeriers op EK: 'Snel pakketjes afleveren en niks vergeten'

Aan de Mussengang in Stad liggen de postzakken alweer klaar. Fietskoeriers Sjoerd Rep en Elke Oude Weernink racen alweer door de stad om pakketjes af te leveren. Het afgelopen weekend deden zij mee aan het EK Fietskoerieren in Wenen.

Oude Weernink veroverde daar het zilver en Rep ging met het brons naar huis. 'Fantastisch, ik heb nog zere benen', lacht Oude Weernink.Bij het EK Fietskoerieren komt meer kijken dan je denkt. De wedstrijd vond plaats op een groot afgezet terrein met bedrijfsposten en er is eenrichtingsverkeer. 'Op verschillende, opgehangen manifesten staat waar je naartoe moet en hoeveel punten het oplevert en dan krijg je twee uur de tijd om te fietsen', vertelt de studente.De opdrachten moet je zo snel en slim mogelijk doorwerken. 'Je moet kijken of je manifesten kan combineren en ondertussen moet je doorfietsen.' Ook moet er gelet worden op de ingestelde verkeersregels.Het is dus meer dan alleen hard fietsen. 'Je moet van alles meenemen', legt Rep uit. 'Er zijn fietsdozen en kratten die we mee moeten slepen. Je moet ook opletten dat je alles bij elkaar houdt en niks vergeet af te leveren.'Beide koeriers zijn enthousiast over hun actieve bijbaan. 'Het is de vrijheid die je in een kantoorbaan niet hebt. En dat spreekt me heel erg aan', vertelt Rep.Over Oude Weerninks favoriete fietsroute is de Groningse studente duidelijk. 'Het liefst fiets ik bij Reitdiep, waar je bijna de stad uit gaat. Eigenlijk de routes met zo min mogelijk mensen.'Op veel plekken in de stad worden onderhoudswerkzaamheden gepleegd en dat is lastig voor de koeriers. 'Maar we proberen altijd een andere route te vinden en dan zijn we vaak in het voordeel van autokoeriers. De gemeente Groningen is erg gericht op fietsers en dat is prettig voor ons', aldus Oude Weernink.Het is niet aan iedereen weggelegd om een fietskoerier te zijn volgens Rep. 'Je moet erg snel kunnen schakelen. Je hebt te maken met veel andere weggebruikers en daar moet je wel mee bezig zijn. Veel mensen verwachten jou niet op die snelheid.'Ook in de regen trekken Oude Weernink en Rep er regelmatig op uit. 'Je bent niet van suiker gemaakt, zei m'n moeder altijd', lacht de laatste.