Damster Mart Dijkstra gaat niveau lager voetballen

Mart Dijkstra uit Appingedam gaat voor NEC voetballen. De club uit Nijmegen neemt de in Delfzijl geboren verdediger over van Sparta Rotterdam.

Dijkstra gaat daardoor een niveau lager spelen, want NEC degradeerde uit de Eredivisie. Hij verhuisde in de zomer van 2015 van Cambuur Leeuwarden naar Sparta Rotterdam en werd in zijn eerste jaar kampioen van de eerste divisie.De 26-jarige Groninger was in Rotterdam twee seizoenen basisspeler, met respectievelijk 32 en 31 wedstrijden per seizoen. Hij scoorde niet voor Sparta.