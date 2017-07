Lopend Vuur: We laten jongens niet genoeg jongens zijn

SIRE komt met een nieuwe reclamespot. Onder de noemer 'Laat jongens weer jongens zijn' pleit de stichting ervoor om jongens meer de ruimte te geven om jongen te zijn in de opvoeding.

We zouden bang geworden zijn dat jongens thuis komen met een kapotte broek of een schaafwond van het ravotten en stoeien. Volgens SIRE hebben jongens dat hard nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Als dat niet gebeurt, gaan ze onderpresteren.Daarom de stelling: We laten jongens niet genoeg jongens zijnWat is jouw mening over dit onderwerp? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).De vorige stelling ging over de vraag of FC Groningen een vrouwenteam moet krijgen.76% vond van wel, 24% van niet. In totaal is er 3.297 keer gestemd.