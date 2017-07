Gasunie draait tientallen miljoenen minder omzet

(Foto: RTV Noord)

De Gasunie heeft in de eerste helft van dit jaar 74 miljoen euro minder omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door tegenvallende verkopen in Nederland en Duitsland. De omzet is nu 740 miljoen,





De Gasunie verwacht dat de omzet in heel 2017 uitkomt op ongeveer 1,2 miljard euro, zo'n 300 miljoen euro minder ten opzichte van vorig jaar.



Lees ook:

- Nuon wil centrale Eemshaven laten draaien op waterstof

- Gasunie mengt zich niet in conflict Achterhoeks bedrijf

- Achterhoeks bedrijf gaat actievoeren voor poorten Gasunie Dat blijkt uit een dinsdag verschenen halfjaarbericht. De winst daalde, van 300 miljoen euro over de eerste zes maanden van vorig jaar, tot 291 miljoen euro.De Gasunie verwacht dat de omzet in heel 2017 uitkomt op ongeveer 1,2 miljard euro, zo'n 300 miljoen euro minder ten opzichte van vorig jaar.