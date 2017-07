N34 weer vrijgegeven na aanrijding

Op de N34 tussen Groningen en Emmen was de weg dinsdagochtend ter hoogte van Borger tijdelijk afgesloten. Dit vanwege een aanrijding met drie voertuigen.

Bij de aanrijding waren een vrachtwagen met Pools kenteken en twee personenauto's betrokken. Het ongeluk gebeurde rond negen uur. Even na 11.00 uur is de weg weer vrijgegeven.De politie raadde automobilisten uit de richting Gieten aan via Borger richting Ees te rijden.Google Maps signaleert de verkeersdrukte ter hoogte van Borger om 10.00 uur: