Gepensioneerden vieren samen laatste dag na 101 jaar werken

Leen Bierma (L) en Anko Bouman (R) (Foto: RTV Noord\Theo Sikkema) Anko Bouman (Foto: RTV Noord\Theo Sikkema) Leen Bierma (Foto: RTV Noord\Theo Sikkema)

Voor de laatste keer staan Leen Bierma en Antko Bouman dinsdagochtend in de bedrijfshal bij AMCA Hydraulic Controls in Ten Post. Beide mannen werkten samen 87 jaar voor dezelfde baas en gaan vandaag met pensioen.

Waar is de tijd gebleven?

De werkplek van Bouman is versierd en beide gepensioneerden dragen een kleurig roset. Beide mannen zijn de rust zelve. 'Er is een begin en een einde en vandaag is het gewoon zover. Ik begrijp niet waar de tijd gebleven is, maar als je elke dag met plezier naar je werk gaat, dan gaat die tijd vanzelf', meent Bouman.



Collega's

Niet vaak meer werken mensen zo lang voor één baas. Bierma werkte voor zijn tijd bij AMCA nog 14 jaar voor een andere baas, waardoor de mannen dinsdag samen opgeteld 101 jaar dienstverband beëindigen.



'We bellen nog wel een keer'

Samen rijden Bierma en Bouman elke dag naar hun werk. 'Vanavond zet ik Leen af in zijn straat en dan zeg ik 'we bellen nog wel een keer', lacht Bouman. Bang dat de twee elkaar nu niet meer zien zijn ze niet: 'We hebben ook een dinerbon gekregen, dus binnenkort gaan we eens lekker uit eten', aldus Bierma.