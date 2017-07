Ontwerp villa van Arjen Robben voldoet nog niet aan de eisen

Arjen Robben en zijn vrouw Bernadien hebben grote plannen voor een nieuwe villa in Groningen. Misschien wel iéts te groot, naar nu blijkt.

In het ontwerp van het stulpje is onder meer een zwembad opgenomen. Alles bij elkaar valt de beoogde oppervlakte buiten de grenzen van het huidige bestemmingsplan.Niets bijzonders, zegt Hans Coenraads, woordvoerder van de gemeente Groningen. 'De procedure loopt nu. We zijn aan het bekijken of er vrijstelling van bestemmingsplan kan worden verleend, of dat het ontwerp moet worden aangepast. Dat is een gebruikelijke gang van zaken'.De villa van de familie Robben moet verrijzen op een stuk grond in de wijk Helpman. Daar stond een villa uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, maar die is inmiddels gesloopt. Robben verkoopt huis in Stad met halve ton verlies (2015)