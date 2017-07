Homodisco De Kast sluit na vier jaar

Homodiscotheek De Kast sluit na vier jaar weer de deuren in de stad Groningen. De drie verdiepingen hoge kroeg-discotheek aan de Oosterstraat is deze maand voor het laatst open.

Op zaterdag 19 augustus houdt de discotheek een afscheidsfeest, de 'Kast Closing Party'. Dat meldt de uitbater op Facebook 'Vier jaar geleden opende De Kast haar deuren aan de Oosterstraat om een plek te zijn waar iedereen zijn veilig, fijn en thuis kon voelen. In overleg met de eigenaar van ons pand is er besloten dat De Kast in de huidige vorm niet door kan gaan. Er zijn op dit moment gesprekken over een andere invulling voor het pand, waarin nog steeds plek zal zijn voor gay/ open-minded events, maar niet op de huidige manier.'De Kast is de vierde LGBT-bar die in de laatste vier jaar sluit in Stad. Eerder stopten gaybar El Rubio aan de Zwanestraat en discotheek Golden Arm al in 2013. Daarna verrees Decadent in de Gelkingestraat, maar die sloot snel weer in 2015.Het personeel van De Kast is blij met eventuele nieuwe mogelijkheden met het pand, want: 'De gayscene in Groningen is wel degelijk levendig.'