Bewoners en personeel ZINN smullen van beleeftuin

Er lopen kippen rond, alles mag aangeraakt en er mogen bloemen en aardbeien geplukt worden. De nieuwe beleeftuin van ZINN aan de Helperbrink valt in de smaak bij zowel bewoners als het personeel.

De tuin moet zorgen voor een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid bij de bewoners van ZINN, die kampen met ziekte en beperkingen. Het moet uitnodigen om naar buiten te gaan.



Herinneringen van vroeger

Woonassistent Anna Oppenhuizen gaat met veel plezier de tuin in met de bewoners. 'Als ze hier rondlopen komen er vaak allemaal herinneringen terug van dingen die ze vroeger meegemaakt hebben', vertelt ze.



Vanmiddag op tafel

Ook is er een moestuin, waar het personeel van profiteert. Peterselie, bieslook, een maggieplant en rode bietjes; alles is in de tuin te vinden. 'Ik ga hierheen voor kruiden of ingrediënten uit de pluktuin en dan staat het vanmiddag op tafel.'



'En de mensen vinden het prachtig', voegt Oppenhuizen toe. 'Het smaakt ze gevoelsmatig al tien keer lekkerder omdat het vers uit de tuin komt. De hele beleving is gewoon anders.'



Smikkelen en smullen

'Ook schillen we samen de aardappels aan tafel. Ik betrek de bewoners overal bij en dan komen de gesprekken vanzelf los. Ik pak de nieuwe beleeftuin dankbaar aan om er een feestje van te maken. Het zijn de kleine dingen die het 'm doen, en de bewoners smikkelen en smullen ervan.'



Hekel aan onkruid

Vrijwilliger Aad Hazenberg is een van de aanjagers en houdt de tuin netjes bij. 'Ik zorg dat er geen onkruid is, want daar hebben de bewoners een hekel aan', lacht hij.