Hennepkwekerij ontdekt in woning Stadskanaal

(Foto: 112 Groningen/Marc Dol) (Foto: 112 Groningen/Marc Dol)

In een woning aan de Belgiëlaan in Stadskanaal heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt. Hoeveel planten er zijn aangetroffen, is nog niet bekend.

Netbeheerder Enexis heeft de stroom afgesloten.



Meer informatie volgt.