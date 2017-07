Juf: 'Spelen op de zomerschool is voor peuters een feestje'

De gang van peuterschool De Dondersteen in Vinkhuizen is verlaten, en in de meeste leslokalen staan de stoelen op de tafels. Het is zomervakantie. Toch klinkt in de gang het geroezemoes van spelende kinderen.

'Weet je ook welke kleur het konijn is?', vraagt peuterjuf Maria Zandstra terwijl ze naar een kartonnen bord wijst met daarop getekende mensen en dieren. 'Blaaauw', antwoorden de peuters in koor. Voor de twaalf peuters van De Dondersteen duurt het nog even voordat ze vakantie hebben.In totaal gaan ruim honderd peuters uit de stad Groningen de komende drie weken naar school. Verdeeld over zeven peuterscholen van Kids First COP Groep. Maar hebben de kinderen niet veel liever vakantie?'Voor peuters is drie weken vakantie lang genoeg', zegt Zandstra. Als de kinderen langer vrij hebben, is het volgens de pedagogisch medewerkster moeilijker voor ze om terug te keren naar school. 'Op deze manier blijven ze in hun ritme. Bovendien is spelen op de zomerschool een feestje.'Het is voor de derde keer dat de Kids First COP Groep een aantal peuterscholen opent in de zomervakantie. En per jaar neemt het aantal kinderen toe. 'Dit jaar zijn we van vijf locaties naar zeven gegaan. En nog staat een aantal kinderen op de wachtlijst', zegt wijkmanager Marlies Weghorst. Volgend jaar hoopt Weghorst het aantal locaties verder uit te breiden.De zomerschool is vooral bedoeld voor peuters die een achterstand hebben op het gebied van taal of rekenen. Dat betekent niet dat ze in de schoolbankjes moeten en droge stof voor hun kiezen krijgen. Zandstra: 'Dat doen we allemaal spelenderwijs. Op die manier leren peuters het meeste.'Voor sommige ouders komt de zomerschool ook wel goed van pas. 'Ik snap dat het voor ouders best lekker is om af en toe tijd voor zichzelf of voor de oudere kinderen te hebben', zeg Zandstra.De zomerschool is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.15 uur tot 12.15 uur. Donderdag 10 augustus is de laatste lesdag, en die staat in het teken van sport. Daarna hebben de peuters écht vakantie. Zomerschool zet ijverige leerlingen aan het werk (2016)