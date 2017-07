Waar is de Groningse homohoreca gebleven?

Met de sluiting van De Kast verdwijnt de vierde gaybar in Groningen in vier jaar tijd. De tijden dat Groningen een bruisend middelpunt was in de LGBT-scene met de Golden Arm en The Mac, lijkt ver achter ons te liggen.

Lotte Kreuwel deed voor Journalistio een rondje langs de nog bestaande kroegen voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Wat is er aan de hand in Groningen?'Ja, wij zitten hier na 35 jaar nog steeds' zegt Jaap Bronkhorst trots. Hij en zijn vrouw Marian zijn samen eigenaar van Bar de Rits, een van de weinige homokroegen die nog in de stad gevestigd zit. Het is dinsdagavond 19:07 uur, de kroeg is nog geen tien minuten open en er zit al een handjevol klanten aan de bar met een wijntje, biertje of kopje koffie.Het echtpaar Bronkhorst en hun klanten hebben de afgelopen jaren veel leuke kroegen zien verdwijnen. 'Bij The Mac en De Golden Arm was het vroeger altijd heel gezellig. Jammer dat die er niet meer zijn', vindt de eigenaresse.Er is geen duidelijke oorzaak voor deze verandering. Annelies van Santen, voorzitter van COC Groningen & Drenthe, denkt dat het ligt aan een aantal factoren. Volgens haar is de Groningse uitgaansscene over het algemeen heel erg veranderd. 'Dat is ook te zien aan het dalend aantal discotheken in de stad. Jongeren bezoeken tegenwoordig steeds vaker grote feesten in de stad en ook Paradigm is nu heel populair.'Ook gaan jongeren volgens Van Santen gemend uit. 'Als er iemand homo is binnen een vriendengroep dan gaat hij niet in zijn eentje naar de gaybar. Dan gaan ze gewoon met z'n allen naar de kroeg.' Verder voelen deze jongeren minder de behoefte om naar een homokroeg te gaan om andere mensen te ontmoeten. Daar zijn tegenwoordig andere manieren voor. 'De homohoreca was vroeger wel de plek waar je iemand hoopte te ontmoeten, dat kan nu ook via online dating of dating apps', concludeert Van Santen.Is er wel behoefte aan meer homohoreca in de stad? Als het aan Jaap Bronkhorst en zijn klanten ligt dan zijn wat extra gaybars zeker welkom. Vooral omdat, volgens Bronkhorst, de Kast zich voornamelijk op jongeren lijkt te richten, Ons Moeke redelijk vroeg sluit en Tram 13 niet per definitie een kroeg voor homoseksuelen is.'Vroeger kwamen er busjes met Duitsers naar Groningen om hier te gaan stappen. Toen liepen ze van de ene naar de andere gaykroeg. Nu zit er bijna niks meer en is er voor hen ook weinig reden om nog naar de stad te komen', zegt Bronkhorst.Ook Kirsten van der Geer, voorzitter van LGBT-studentenvereniging Ganymedes, mist nog wat gaybars in de stad. Volgens haar wordt er sowieso niet veel geregeld voor de LGBT-community in Groningen. 'Je hebt af en toe Flirt in de stad, maar dat is dan het enige grote feest in een halfjaar. Veel van zulke feestjes zijn de afgelopen tijd niet doorgegaan.'Verder mist ze een echte gaykroeg die er ook echt voor uitkomt gaykroeg te zijn. 'Nu zijn er vooral veel bruine cafés die zich richten op onze doelgroep.' De studentenvereniging houdt hun borrels tegenwoordig in Tram 13 en Bar de Rits en veel meer opties zijn er eigenlijk ook niet. 'Ons Moeke is een heel leuk bruin café, maar daar draaien ze geen muziek dus dat is voor onze vereniging niet echt geschikt.'De vraag lijkt er dus te zijn maar het aanbod blijft uit. Aan de andere kant lijkt de doelgroep van deze kroegen te klein om echt van te kunnen leven. Van Santen noemt het homohorecaleven hier in Groningen 'best taai': 'De uitbater van De Golden Arm kreeg destijds alleen op zaterdag nog publiek, daar kun je gewoon niet van leven.' Van der Geer is het daar mee eens: 'Je richt je natuurlijk wel op een niche.'Nieuwe initiatieven redden het niet en ook de oude rotten in het vak moesten na decennialang open te zijn geweest hun deuren de laatste jaren sluiten. Voor De Kast, sloten de Golden Arm, El Rubio en Decadent. De enige die overeind blijft staan is Bar de Rits. Ondanks dat ook deze bar een paar keer van eigenaar en naam gewisseld is, blijven de meeste klanten dit kleine bruine gaycafé trouw.Een echt geheim hebben de huidige eigenaren niet: 'We proberen de sfeer gewoon zo leuk mogelijk te maken.' 'Dat lukt jullie hartstikke goed!' roept een vaste bezoeker ze lachend toe. Jaap en Marian Bronkhorst zijn naar hun zeggen op dezelfde voet verdergegaan als de vorige eigenaren.'Je moet gewoon jezelf blijven en geen gekke dingen proberen', zegt Jaap Bronkhorst. Dat gevoel van thuis komen, die echte huiskamersfeer zoals de klanten het noemen, staat bij Bar de Rits op nummer één. 'Bij ons ben je nooit teveel.' 'Nieuwe' homokroeg in binnenstad Groningen (2013) Gaycafé El Rubio in Stad gaat dicht (2013)