Voedselbank blijft met wat kunst- en vliegwerk open

Jannie Orsel is gestopt met haar actie voor de voedselbank Veendam-Menterwolde. Haar hulp is niet meer nodig nu de voedselbank alsnog open blijft. Door een personeelstekort bij het distributiecentrum in Meppel dreigde een drieweekse sluiting.

'We rijden nu zelf naar de supermarkt om etenswaren op te halen. Daarmee kunnen we de meest hulpbehoevende mensen voorzien van een pakket', meldt voorzitter Dick Hellwich.Toen Orsel het nieuws van de mogelijke sluiting vernam, kwam ze direct in actie . Met haar Stichting Eerste Hulp zamelde ze in Heiligerlee en Veendam voedsel in. 'We kunnen niet drie weken lang helpen of misschien niet iedereen, maar elke boodschap helpt weer om deze mensen te helpen', zei Orsel maandag.Hellwich noemt de actie 'op zich goed', maar stelt wel zijn vraagtekens bij dergelijke particuliere initiatieven. Een samenwerking wilde hij dan ook niet aangaan.'Als voedselbank moeten wij aan strenge eisen voldoen, bijvoorbeeld als het gaat om de temperatuur waarop we ons voedsel moeten bewaren. Deze vrouw heeft de spullen misschien wel gewoon in haar woonkamer staan. Als er dan bedorven voedsel wordt uitgedeeld,. willen wij daar onze naam niet aan verbinden.'Nu Orsel niet meer in actie hoeft te komen, bedankt ze via Facebook voor alle hulp in de afgelopen dagen. 'We willen de media, de gevers, de delers en vrijwilligers bedanken voor hun super goede, snelle actie om te helpen. Ze hebben onze hulp niet meer nodig en dat is dankzij jullie allemaal. Mijn respect.'Voedselbank Veendam-Menterwolde werkt deze weken wel met aangepaste openingstijden. Hellwich: 'Voor de mensen die het echt nodig hebben, zijn we geopend van negen tot half twaalf.'