VVD wil opheldering over te duur kunstgrasveld WVV

De VVD-fractie in de gemeente Oldambt wil van het college van burgemeester en wethouders weten waarom het kunstgrasveld van voetbalvereniging WVV veel te duur is uitgevallen.

In de gemeenteraad is voor het veld een budget beschikbaar gesteld van vier ton. Wethouder Kees Swagerman (SP) meldde diezelfde raad onlangs dat de kosten 120.000 euro hoger zijn uitgevallen. Volgens Swagerman komt dat onder meer door nieuwe regelgeving van voetbalbond KNVB omtrent de rubberen korrels op het veld.De VVD wil in ieder geval weten hoe lang de wethouder al wist dat er een tekort was en of daar nog andere redenen voor zijn aan te wijzen.'In de gemeente Winschoten is besloten om het veld met toebehoren over te dragen aan WVV, inclusief een bruidsschat', zegt fractievoorzitter Hiltsje Rijlaarsdam. 'Waarom moet de gemeente dan nu de volledige verantwoordelijkheid dragen voor deze investering?' Rijlaarsdam wil weten of er ook een bijdrage wordt gevraagd aan voetbalclub WVV.Het is nog onduidelijk hoe het tekort in de gemeente wordt opgevangen. Het college heeft ervoor gekozen om de aanleg ondanks de extra kosten door te zetten. 'Niet doorgaan betekent dat er komend seizoen niet gevoetbald kan worden bij WVV', zei wethouder Swagerman eerder al.