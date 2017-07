Bauke Mollema fietst 17.500 euro bij elkaar

De eindzege is niet het enige dat tijdens de Tour de France op het spel staat. Wielrenners kunnen naast de eer en de bijbehorende cheque, geld verdienen door het winnen van etappes, een eindsprint, of het bemachtigen van bijvoorbeeld de bergtrui. Bauke Mollema beurde met 17.500 euro behoorlijk goed.

Dat zegt besparingsplatform Actiepagina.nl, dat uitzocht hoeveel iedere renner en iedere ploeg in Frankrijk bij elkaar heeft gefietst.Met de winst van etappe 15 verdiende de Groninger 11.000 euro. Daar voegde hij diezelfde rit met een rode trui voor strijdlustigste renner (2000 euro) en een aantal bergpunten (200 euro) 2200 euro aan toe. In totaal, met daarnaast de achtste plek in het bergklassement (2000 euro) en een 17e notering in het eindklassement (1300 euro), sprokkelde Mollema 17.500 euro bij elkaar.Mollema was niet de best verdienende Nederlander in de Tour de France. Ter vergelijking: Dylan Groenewegen, winnaar op de Champs-Élysées, fietste 28.190 bij elkaar. Robert Gesink, al vroeg uit de Tour gestapt, verdiende met een tweede etappeplaats en een paar bergpunten 5900 euro. Groninger Laurens ten Dam verdiende 1000 euro door de Tour uit te fietsen.De ploeg Trek-Segafredo waar Bauke Mollema voor fietst, sprokkelde deze Tourde France in totaal 69.580 euro bij elkaar. Het Nederlands getinte Team Sunweb, waar Ten Dam voor rijdt, ontving 178.390 euro. Die ploeg veroverde de bolletjes- én sprinterstrui. Sky, het team van Tour-winnaar Chris Froome, is deze Tour de France met 715.590 euro de duidelijke grootverdiener.