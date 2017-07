Sarél de Jong blikt vooruit op World Games

Goud. Dat is het enige wat telt voor Sarél de Jong uit Meedhuizen op de World Games in het Poolse Wroclaw. Dat zijn de wereldspelen voor niet Olympische sporten. De Jong doet mee op het onderdeel kickboksen in de klasse tot 65 kilogram.

Woensdagochtend rond 11.30 uur vecht de 21-jarige Sarél haar eerste partij. Ze had echter geen slechtere loting kunnen treffen. Ze moet strijden tegen de huidige Europees kampioene Cristina Caruso uit Italië.Sarél kent enkele tegenstanders uit de poule waarin ze is ingedeeld. Tegen vier of vijf van hen zou ze een kans hebben, zegt de kickbokser. 'Maar nu moet ik het gelijk opnemen tegen een hele goede. Dan hebben we die maar meteen gehad.'Als ze haar eerste wedstrijd tegen Caruso wint, dan moet ze tegen de winnaar uit een van de andere drie poules. Wint ze die, dan vecht ze op donderdag de finale. Doet ze dat niet, dan strijd ze dezelfde dag om plek drie of vier.Het leeft in Wroclaw, zegt Sarél. 'In de stad zijn sportevenementen, buiten de stad ook. Het leeft er, dat is mooi om te zien. Tussen trainingen en voorbereidingen door volgen we het Nederlandse team. Bijvoorbeeld korfbal, karate, acrobatische gymnastiek.' Ook kijkt ze regelmatig bij het wakeboarden, bij de Bellingwoldse Sanne Meijer.