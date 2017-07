Geen nachttreinen deze woensdag en donderdag

In de nacht van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag, rijden er geen nachttreinen tussen Groningen en Assen.

Het treinverkeer ligt beide nachten vanaf 0.35 uur stil wegens werkzaamheden. De NS zet bussen in ter vervanging, maar de reistijd kan daarmee wel een kwartier tot een uur oplopen.Niet alleen deze week; ook volgende week worden de nachttreinen op woensdag- en donderdagnacht vervangen door bussen.Toch volgen de echte werkzaamheden pas later: van 6 tot en met 14 augustus is er überhaupt geen treinverkeer tussen Groningen en Assen, vanwege spooruitbreiding in Groningen.Ook in die periode worden bussen ingezet. Naar verwachting wordt dan opnieuw de noordkant van de Stationsweg in Groningen onbereikbaar, net als bij de werkzaamheden aan station Assen dit voorjaar.