Flink zwaardere celstraf voor schedelbreuk slaan vrouw

Een man uit Hoogezand heeft in hoger beroep een fors zwaardere gevangenisstraf gekregen omdat hij een vrouw een schedelbasisfractuur sloeg. Hij krijgt bijna vier jaar cel. Eerder kreeg hij acht maanden opgelegd.

In maart 2015 sloeg de 28-jarige man de vrouw op haar hoofd. Ze hadden ruzie. Hij liep weg en liet de 23-jarige vrouw achter. Ze had bloedingen in haar hoofd.Eerder legde de rechtbank hem een celstraf op van acht maanden met tbs. De Hoogezandster weigerde namelijk alle medewerking. Zonder tbs-opname werd hij gezien als gevaar voor de samenleving.Tijdens het hoger beroep wilde de man wél meewerken. Het hof vond daarom dat hij een lichtere vorm van tbs verdiende. Hij hoeft niet te worden opgenomen, maar krijgt wel een behandeling. In ruil daarvoor moet hij dus wel langer de gevangenis in.Bij de mishandeling hielp een 26-jarige man uit Groningen hem. Die kreeg acht maanden cel opgelegd.