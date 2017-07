Het is weer raak op de A7: opnieuw otter overreden

Op de A7 vlakbij het Julianaplein in Groningen is een otter aangereden. Het Groninger Landschap vindt dat in onze provincie te veel otters worden overreden en dat er te weinig verbindingszones zijn tussen leefgebieden van de dieren.

Verbindingszones zijn verbindingen tussen natuurgebieden waardoor dieren zich gemakkelijker naar andere natuurgebieden kunnen verplaatsen. Volgens de organisatie worden de verbindingszones niet altijd goed ingericht. Daardoor kiest de otter ervoor om via de weg naar de overkant te gaan.'De otter in Groningen is erg kwetsbaar. Het verkeer is oorzaak nummer één van de onnatuurlijke stergevallen onder otters', laat het Groninger Landschap weten. 'Veel otters worden aangereden op zoek naar nieuw leefgebied. Wij willen daarom graag dat de verbindingszones verbeterd worden.'Alwin Hut van het Groninger Landschap zegt dat als de locaties niet goed zijn ingericht, er een verhoogde kans op otterslachtoffers bestaat. 'Het is niet dat ze direct op uitsterven staan, maar het zou zonde zijn dat ze om dezelfde reden als voorheen weer uitsterven. Misschien is een simpele oplossing te bedenken. Maar de vraag is wie dit gaat betalen. Wie trekt de portemonnee?'Het Groninger Landschap gaat in gesprek met de gemeente Groningen, de provincie en mogelijk ook met eigenaren van land in gesprek om te kijken of er een oplossing kan worden bedacht.Een faunatunnel, rasters en loopplanken. Dat zijn mogelijke oplossingen om het doodrijden van wilde dieren op de A7 en A28 te voorkomen. Er hangt wel een prijskaartje aan van vier miljoen euro, bleek eerder uit onderzoek van een groot aantal overheden en natuurorganisaties.