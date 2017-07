Muziekschool eist dat Kira Dekker Facebookberichten verwijdert

Muziekschool De Notenboom eist dat zangeres Kira Dekker haar Facebookberichten verwijdert. Ze deed eind juni haar beklag over de muziekschool, toen ze na veel aandringen nog altijd niet betaald was voor de lessen die ze er had gegeven.

In die berichten riep Dekker onder andere op om geen muziekles bij de muziekschool te nemen.De advocaat van de muziekschool rekent Dekker dat zwaar aan. 'Het zijn beschadigende, grievende en onrechtmatige opmerkingen', aldus advocaat Gert Machielsen. Volgens de advocaat was de muziekschool onder leiding van Jacintha Porrenga op zoek naar iemand die stabiliteit kon geven aan de voornamelijk autistische leerlingen.'Als een lerares dan na een paar lessen niet meer komt, kost het erg veel moeite de kinderen weer rustig te krijgen.'Verder zou Kira op hebben geroepen om op Google zeer negatieve recensies te plaatsen over de muziekschool. Dit ontkent de advocate van Kira Dekker, Ien Lfil: 'Kira gaf alleen maar antwoord op een vraag van iemand. Het kan niet gesteld worden dat Kira hiertoe heeft opgeroepen'.De advocate geeft verder aan dat de uitingen van Kira vooral zijn gedaan vanuit enorme frustratie. 'Na herhaaldelijk aandringen werd ze maar niet betaald voor de door haar gegeven lessen.''Kira is bovendien niet in details getreden in de Facebookberichten, en heeft de uitspraken gedaan als privépersoon. Ze geeft haar mening, en dat is ook de bedoeling van Facebook'.Kira Dekker vindt het jammer dat het zo ver heeft moeten komen. 'Ik ben trouwens best bereid de Facebookposts te verwijderen, maar alleen als ik de 160 euro krijg die ik nog van de muziekschool tegoed heb'.Of Kira die 160 euro krijgt, en of ze de Facebookberichten moet verwijderen, is nog niet duidelijk. De rechter doet op 4 augustus uitspraak.