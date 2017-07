Meer dorpen willen kleine windmolens

Steeds meer dorpen in de provincie Groningen willen een eigen windmolen. Na initiatieven in de gemeente Winsum willen ook inwoners van de Marne de komst van dorpsmolens onderzoeken.

Zo wil Anne Marie Smits uit Pieterburen kijken of het mogelijk is om daar een minimolen te plaatsen en het dorp energieneutraal te maken. Zij heeft met haar partij, GroenLinks, gepleit bij de gemeente voor meer van dit soort molentjes. Die staat daar positief tegenover.'We willen toch van het gas af en daarom moeten we nadenken over andere vormen van energie', vertelt Anne Marie Smits. 'Met deze mini windmolens kan je energie voor tien huishoudens opwekken'.Dat is de bijnaam die de molen al gekregen heeft met zijn houten bladen en groene paal. Steeds meer boerenbedrijven in Noord-Groningen hebben al zo'n windmolen geplaatst. Omdat de molens niet hoger zijn dan vijftien meter is de vergunningverlening soepeler.Een voorbeeld voor Pieterburen is het nabijgelegen Tinallinge. Daar start binnenkort de bouw van een kleine windmolen. Daar zijn genoeg mensen gevonden die willen mee investeren.'Als je groene stroom koopt bij andere leveranciers dan heb je misschien aandeel in een windmolen in Hellevoetssluis. Ik heb veel mensen gehoord die dan zeggen oh dat vind ik dan wel leuk. Dan fiets ik bij jullie langs en kan ik zeggen daar komt mijn stroom vandaan', vertelt Saskia van der Tuuk van windcoöperatie SamenWind uit Tinallinge. Op haar terrein, net even buiten het dorp, komt de windmolen.Hoe er precies geld verdient kan worden aan de molen is volgens de initiatiefneemster altijd wat moeilijk uit te leggen. Daarom adviseert ze andere dorpen om informatieavonden te houden en goed informatie te geven. Het is namelijk niet zo gemakkelijk als dat er geld op de rekening gestort wordt. 'Mensen kunnen van de energieleverancier en belasting geld terugkrijgen', vertelt van der TuukBinnenkort start de bouw van de windmolen in Tinallinge.