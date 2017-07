Omstreden ex-wethouder trekt zich terug van PvdA-lijst Midden-Groningen

Ger Lindeman staat niet langer op de kandidatenlijst van de PvdA in Midden-Groningen. Lindeman heeft zich teruggetrokken. Dat laat de partij dinsdag via een persbericht weten.

Lindeman werd vorige week als lijstduwer gekozen voor de PvdA-kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.Lindeman is oud-wethouder van Hoogezand Sappemeer. Hij trad vorig jaar af nadat hij was gechanteerd vanwege een sekschat met een 14-jarig meisje of iemand die zich als 14-jarig meisje voordeed.Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of het Lindeman strafrechtelijk gaat vervolgen.