'Ik sta voor de tweede keer op straat. Vreselijk’

Weer dreigt de straat. Erik Mensen is ten einde raad. Vorig jaar kwam hij de publiciteit als de eerste 'aardbevingsdakloze' van Groningen. En die geschiedenis lijkt zich te herhalen.

Dit is niet te bevatten. Ik word er knettergek van. Erik Mensen-door de NAM uitgekochte huiseigenaar

Volgende week moet hij zijn tijdelijke huurwoning uit. 'Ik sta over zes dagen voor de tweede keer op straat. Ik weet wat me te wachten staat. Vreselijk. Ik wil dat niet nog een keer meemaken. Ik word er knettergek van.'Het begint allemaal met de aankoop door de NAM en de sloop van zijn door de gaswinning zwaar gehavende huis in Stedum. Dat loopt voor hem uit op een financieel debacle. Hij krijgt geen hulp: de betrokken instanties werken langs elkaar heen. Met als gevolg dat Mensen op straat belandt.Nadat hij dat dramatische verhaal in de media vertelt, komt er toch nog actie. De Commissie Bijzondere Situaties regelt een woning voor hem in de binnenstad van Groningen.Dat is voor een jaar. En in die periode wordt een permanente oplossing gezocht, zo wordt met de commissie afgesproken. En o ja: als pleister op de wonde wordt Mensen 31.000 euro in het vooruitzicht gesteld, waarmee hij een nieuwe stap kan maken op de woningmarkt.In overleg met de commissie koopt hij een eigen huis in de stad, maar het contract moet worden ontbonden. 'De commissie had de papieren niet op tijd voor elkaar en wilde ondanks harde toezeggingen opeens niet meer meewerken aan die koop. Dus ging dat niet door.'Wat volgt is een moeizame zoektocht langs huurwoningen. De wachttijden voor sociale woningbouw zijn te lang. Dus is hij aangewezen op de vrije sector. Met als probleem dat het inkomen van Mensen te laag is en de huren te hoog om voor huursubsidie in aanmerking te komen. Er komen de nodige geschikte woningen voorbij, maar het ketst steeds weer af.'Steeds als de commissie wordt gevraagd het definitief te regelen, gaat het mis. Zo was er al een akkoord om met die toegezegde 31.000 euro de huur drie jaar vooruit te betalen. Maar dan komen ze weer met een wet op de proppen, die dat in de weg zou staan. En zo is er steeds wat.'Met als gevolg dat er nog geen oplossing is, terwijl het huurcontract van zijn tijdelijke woning 1 augustus afloopt. 'Dan is het over. Door die hele toestand met de NAM heb ik mijn eigen bedrijf nog niet voldoende van de grond kunnen krijgen, waardoor ik de bijstand zit. Zonder hulp van de commissie kan ik de huur niet opbrengen. En sta ik dus weer straat.'Maar hoe zit het met zijn eigen verantwoordelijkheid? Moet hij niet zo langzamerhand zijn eigen boontjes doppen? 'Begrijpelijke vragen. Maar laten we niet vergeten dat er heldere afspraken zijn gemaakt. De commissie zou mij de komende jaren op weg helpen, na al die ellende met de NAM. Ik heb de benen onder mijn lijf vandaan gelopen om een huis te vinden. Niet ik, maar juist de commissie is er verantwoordelijk voor dat het allemaal niet lukt.'De Commissie Bijzondere Situaties biedt hulp aan mensen die door de gaswinningsproblematiek in de knel komen. Daarbij gaat het om zowel problemen op financieel als op geestelijk vlak. Een woordvoerder van de commissie laat weten 'niet op individuele gevallen' in te gaan. Wel wordt benadrukt dat de commissie er op is gericht problemen op te lossen.Erik Mensen heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven. Zo is het wij-team van de gemeente Groningen, zeg maar het maatschappelijk werk, nog druk voor hem bezig. Ook zijn Onafhankelijk Raadsman gaswinning Leendert Klaassen en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders geïnformeerd over situatie van Mensen.En zelf doet hij nog een laatste beroep op de commissie. 'Zet mij alsjeblief niet voor de tweede keer op straat. Dat wil ik nooit meer meemaken. Regel iets of geef me nog twee maanden om wat te zoeken.'