Boelie's Pub in Winschoten per direct gesloten

Boelies Pub zit op de eerste verdieping. (Foto: Google Streetview)

Café Boelie's Pub in Winschoten is per direct gesloten. Dat heeft eigenaar Gerard Boelens via Facebook laten weten,





Boelens nam het biljart- en dartcafé aan de Venne een kleine twintig jaar geleden over van zijn vader en maakte er een populaire uitgaansgelegenheid voor de Winschoter jongeren van. Ook de plaatselijke dartclub had er zijn onderkomen.Volgens de eigenaar zijn verschillende omstandigheden de oorzaak van de plotselinge sluiting. 'Ik heb van de 19 jaren genoten en zal het noot vergeten', besluit Boelens zijn relaas op Facebook.