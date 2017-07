Smith krijgt retourtje Londen om tien jaar oude medaille op te halen

(Foto: RTV Noord)

Kogelstoter en discuswerper Rutger Smith is door de internationale atletiekfederatie IAAF uitgenodigd om in het Olympisch Stadion in Londen zijn bronzen plak van de WK uit 2007 in het Japanse Osaka op te halen.





Succesvol

Smith is een van de meest succesvolle Nederlandse atleten op de grote kampioenschappen met in totaal zeven medailles op EK's en WK's. Die heeft hij veroverd met kogelstoten en discuswerpen.



Gedupeerd

Smith is ook de grootste gedupeerde door dopingzondaars. Drie van zijn plakken werden hem pas jaren nadien toegekend omdat een geschorste dopingzondaar het eremetaal moest inleveren.



Lees ook:

- Rutger Smith: 'Ik ga geen doping gebruiken' (update)

- Bekentenis in boek Goud, ja: 'Rutger Smith wil doping proberen'

- Discuswerper Rutger Smith wordt hoofdcoach in Amerika (2016) Die medaille viel hem alsnog ten deel omdat de op doping betrapte Wit-Rus Andrej Michnevitsj de plak moest teruggeven. Smith eindigde in Osaka als vierde op het onderdeel kogelstoten.Smith is een van de meest succesvolle Nederlandse atleten op de grote kampioenschappen met in totaal zeven medailles op EK's en WK's. Die heeft hij veroverd met kogelstoten en discuswerpen.Smith is ook de grootste gedupeerde door dopingzondaars. Drie van zijn plakken werden hem pas jaren nadien toegekend omdat een geschorste dopingzondaar het eremetaal moest inleveren.