Stadjers kunnen minste rondjes van hun geld kopen

Stadjers kunnen relatief de minste 'rondjes' van hun geld kopen op het terras. Dat blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.

De onderzoekers keken in 21 steden hoeveel geld je kwijt bent aan een 'rondje': Twee koppen koffie en twee glazen fris, bier en rosé. In Groningen kost dat gemiddeld 22,55 euro. Daarmee is de stad de op vier na duurste terrasstad. Amsterdam spant de kroon met 24,25 per rondje.Omgerekend naar het gemiddelde inkomen in Groningen, kunnen Stadjers wekelijks 19,3 rondjes kopen in de stad Groningen. Daarmee is de 'terraskoopkracht' de laagste van het land, volgens het onderzoek. In Breda is die het hoogst met 24 rondjes per week.In Groningen steeg de prijs voor de acht drankjes met 1,6 procent ten opzicht van vorig jaar.Het is niet bekendgemaakt bij hoeveel verschillende horecazaken de onderzoekers een rondje hebben besteld. Groningen in top 5 van duurste terrassen in Nederland (2016)