Noord Vandaag: Telezorgproject is een succes

De proef met een telezorgproject bij zorginstelling 't Gerack in Uithuizen is een succes. Daarom is het de bedoeling dat het na de zomervakantie wordt uitgebreid naar andere gemeenten in Noord-Groningen. Dat - en meer - in Noord Vandaag

Een van de deelnemers van het telezorgproject is de 72-jarige Els uit Delfzijl. Zes jaar geleden verloor ze haar man. Sindsdien voelde ze zich eenzaam en onveilig thuis. 'Ik was bang in mijn eigen huis. Als ik boven was en iets vreemds hoorde, ging ik naar beneden. Dan was er natuurlijks niks aan de hand, maar je wordt toch onrustig.'Els heeft in april een tablet gekregen waarmee ze dagelijks kan beeldbellen met medewerkers van het servicecentrum in Delfzijl. 'We praten over ditjes en datjes, allemaal huis-, tuin- en keukendingen.Gisteren begon RTV Noord met een nieuwe doordeweekse quiz: 'Woar is dit?' Op de vraag van gisteren kwamen veel antwoorden binnen. Het was natuurlijk de Reitdiephaven in de stad Groningen.Hieronder de nieuwe 'Woar is dit?' van vandaag.- Na jaren van malaise draait de woningbouw nu op volle toeren. Bouwbedrijven lopen tegen hun grenzen aan.- Muziekschool De Notenboom eist dat zangeres Kira Dekker haar Facebookberichten verwijdert.- SIRE startte een campagne 'Laat jongens weer jongens zijn.' Een paar jongens die meedoen aan het voetbalkamp in Groningen hebben daar wel een mening over.- Met de sluiting van De Kast verdwijnt de vierde gaybar in Groningen in vier jaar tijd. Waar is de Groningse homohoreca gebleven?- Ronald zwaait Leen en Antko uit na hun allerlaatste werkdag.- De gang van peuterschool De Dondersteen in Vinkhuizen is verlaten. Toch klinkt in de gang het geroezemoes van spelende kinderen.- Bauke Mollema fietst het criterium bij SurhuisterveenBekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.